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Вдохновившись ритуалами красоты мистического Востока, Азии и других стран, La Sultane de Saba представляет несколько линий продуктов, каждая из которых по-своему волшебна и уникальна.

О нас

LUCIANO BOUTIQUE – пространство красоты, здоровья, эксклюзивных брендов косметики и парфюмерии. Заботясь о Вашей внутренней и внешней гармонии, мы предлагаем большой выбор средств премиального качества для тела, лица и волос, а также полезных аксессуаров.

Символ нашего комплекса – жемчужина в открытых створках ракушки. Находясь в раковине, жемчуг получает все необходимое для красоты, прочности и безопасности, но, попав в другую среду, может потерять благородный блеск и разрушиться. Подобно раковине, мы нежно оберегаем наших гостей, стремимся создать комфортные условия и свести к минимуму негативное влияние внешних факторов на качество кожи и волос.

Мы находимся в постоянном поиске эффективных новинок, сотрудничаем с компаниями, использующими научные разработки во благо молодости и эстетики, и гарантируем качество продукции. Уникальные предложения, индивидуальный подход, удобный сервис – наши приоритеты в работе с клиентами.

В бутике представлены косметические средства и наборы, нишевая парфюмерия, ароматы для создания уюта в доме, офисе и автомобиле, чтобы Вы могли порадовать себя и близких.

Более 10 лет мы создаем возможность сделать Вашу жизнь совершеннее!