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О нас
LUCIANO BOUTIQUE – пространство красоты, здоровья, эксклюзивных брендов косметики и парфюмерии. Заботясь о Вашей внутренней и внешней гармонии, мы предлагаем большой выбор средств премиального качества для тела, лица и волос, а также полезных аксессуаров.
Символ нашего комплекса – жемчужина в открытых створках ракушки. Находясь в раковине, жемчуг получает все необходимое для красоты, прочности и безопасности, но, попав в другую среду, может потерять благородный блеск и разрушиться. Подобно раковине, мы нежно оберегаем наших гостей, стремимся создать комфортные условия и свести к минимуму негативное влияние внешних факторов на качество кожи и волос.
Мы находимся в постоянном поиске эффективных новинок, сотрудничаем с компаниями, использующими научные разработки во благо молодости и эстетики, и гарантируем качество продукции. Уникальные предложения, индивидуальный подход, удобный сервис – наши приоритеты в работе с клиентами.
В бутике представлены косметические средства и наборы, нишевая парфюмерия, ароматы для создания уюта в доме, офисе и автомобиле, чтобы Вы могли порадовать себя и близких.
Более 10 лет мы создаем возможность сделать Вашу жизнь совершеннее!
Здоровье и благополучие каждого нашего гостя
Enhel Beauty
Коллаген в желе Enhel Beauty не имеет аналогов в мире! Коллаген 3х типов – это уникальный белок молодости и красоты, который дарит коже эластичность и упругость, стимулирует рост волос, укрепляет и делает ногти более прочными. Восстанавливает связки, любые внутренние повреждения суставов и соединений.
Коллаген в желе Enhel Beauty – отличный источник дополнительной энергии за счет комплекса 5 аминокислот (bcaa, лейцин, изолейцин, аргинин, фенилаланин), а это значит, что для спортсменов и для людей, ведущих здоровый образ жизни, - это незаменимый помощник при контроле веса, восстановлении суставов и хрящевой ткани. Важно отметить, что именно этот продукт был разработан специально для олимпийской сборной Японии.
Бестселлеры
Comfort Zone
Формулы /skin regimen/ – созданы абсолютно функциональными, с высокими концентрациями мощных ботанических и высокотехнологичных молекул, натуральными, восстанавливающими баланс, оживляющими ароматами и освежающими массажными текстурами.
Современный подход к уходу за кожей сокращает воздействие стресса и негативных факторов образа жизни как на кожу, так и на разум. Работая на клеточном уровне, он создаёт и поддерживает оптимальные условия для оздоровления кожи и продления её молодости, а также повышает сопротивляемость стрессу.
Daigo Lux
Daigo Lux – премиальный японский метабиотик который способствует восстановлению микрофлоры кишечника, представляющий из себя экстракт лактобактерий, который активизирует рост популяции собственных лактобактерий и подавляет патогенную микрофлору.
Daigo Lux, благодаря своей эффективности, является БАДом премиум класса. Это продукт, который стал результатом 100–летних исследований японских ученых.