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Вдохновившись ритуалами красоты мистического Востока, Азии и других стран, La Sultane de Saba представляет несколько линий продуктов, каждая из которых по-своему волшебна и уникальна.

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О нас

LUCIANO BOUTIQUE – пространство красоты, здоровья, эксклюзивных брендов косметики и парфюмерии. Заботясь о Вашей внутренней и внешней гармонии, мы предлагаем большой выбор средств премиального качества для тела, лица и волос, а также полезных аксессуаров.

Символ нашего комплекса – жемчужина в открытых створках ракушки. Находясь в раковине, жемчуг получает все необходимое для красоты, прочности и безопасности, но, попав в другую среду, может потерять благородный блеск и разрушиться. Подобно раковине, мы нежно оберегаем наших гостей, стремимся создать комфортные условия и свести к минимуму негативное влияние внешних факторов на качество кожи и волос.

Мы находимся в постоянном поиске эффективных новинок, сотрудничаем с компаниями, использующими научные разработки во благо молодости и эстетики, и гарантируем качество продукции. Уникальные предложения, индивидуальный подход, удобный сервис – наши приоритеты в работе с клиентами.

В бутике представлены косметические средства и наборы, нишевая парфюмерия, ароматы для создания уюта в доме, офисе и автомобиле, чтобы Вы могли порадовать себя и близких.

Более 10 лет мы создаем возможность сделать Вашу жизнь совершеннее!

B.R.Cream Defatigante, 100мл
Данный товар представлен к продаже только в бутике Luciano
Есть в наличии
B.R.Cream Defatigante, 100мл
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B.R.Cream Splendide, 50 ml
Данный товар представлен к продаже только в бутике Luciano
Есть в наличии
B.R.Cream Splendide, 50 ml
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B.R.Cream ADN Metamorphique, 50мл
Данный товар представлен к продаже только в бутике Luciano
Есть в наличии
B.R.Cream ADN Metamorphique, 50мл
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B.R. ISO placenta serum 8 ml сыворотка
Данный товар представлен к продаже только в бутике Luciano
Есть в наличии
B.R. ISO placenta serum 8 ml сыворотка
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Бесплатная доставка
B.R. Cream Biofixine, 50 ml
Данный товар представлен к продаже только в бутике Luciano
Есть в наличии
B.R. Cream Biofixine, 50 ml
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Здоровье и благополучие каждого нашего гостя

Enhel Beauty

Коллаген в желе Enhel Beauty не имеет аналогов в мире! Коллаген 3х типов – это уникальный белок молодости и красоты, который дарит коже эластичность и упругость, стимулирует рост волос, укрепляет и делает ногти более прочными. Восстанавливает связки, любые внутренние повреждения суставов и соединений.

Коллаген в желе Enhel Beauty – отличный источник дополнительной энергии за счет комплекса 5 аминокислот (bcaa, лейцин, изолейцин, аргинин, фенилаланин), а это значит, что для спортсменов и для людей, ведущих здоровый образ жизни, - это незаменимый помощник при контроле веса, восстановлении суставов и хрящевой ткани. Важно отметить, что именно этот продукт был разработан специально для олимпийской сборной Японии.

 
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Бестселлеры

Comfort Zone

Формулы /skin regimen/ – созданы абсолютно функциональными, с высокими концентрациями мощных ботанических и высокотехнологичных молекул, натуральными, восстанавливающими баланс, оживляющими ароматами и освежающими массажными текстурами.

Современный подход к уходу за кожей сокращает воздействие стресса и негативных факторов образа жизни как на кожу, так и на разум. Работая на клеточном уровне, он создаёт и поддерживает оптимальные условия для оздоровления кожи и продления её молодости, а также повышает сопротивляемость стрессу.

 
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C.Z.11726 Трипептидный крем, Skin Regimen
₽ 10 800
Есть в наличии
C.Z.11726 Трипептидный крем, Skin Regimen
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C.Z.11970 SACRED NATURE КРЕМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ЛИЦА, 50 мл
₽ 9 200
Есть в наличии
C.Z.11970 SACRED NATURE КРЕМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ЛИЦА, 50 мл
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C.Z.11730 Маска ночной Детокс, Skin Regimen
₽ 9 100
Есть в наличии
C.Z.11730 Маска ночной Детокс, Skin Regimen
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C.Z.12171 SKIN REGIMEN Спрей
₽ 5 500
Есть в наличии
C.Z.12171 SKIN REGIMEN Спрей "ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ДЫМКА" 100 мл
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COMFORT ZONE C.Z.10903 HYDRAMEMORY Увлажняющая маска, 60ml
₽ 4 800
Есть в наличии
COMFORT ZONE C.Z.10903 HYDRAMEMORY Увлажняющая маска, 60ml
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Daigo Lux

Daigo Lux – премиальный японский метабиотик который способствует восстановлению микрофлоры кишечника, представляющий из себя экстракт лактобактерий, который активизирует рост популяции собственных лактобактерий и подавляет патогенную микрофлору.

Daigo Lux, благодаря своей эффективности, является БАДом премиум класса. Это продукт, который стал результатом 100–летних исследований японских ученых.

 
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Бесплатная доставка
Напиток ферментированный ДАЙГО ЛЮКС
₽ 94 000
Есть в наличии
Напиток ферментированный ДАЙГО ЛЮКС
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Бесплатная доставка
Дайго ТАМОЦУ БАД 4562154690774
₽ 67 500
Есть в наличии
Дайго ТАМОЦУ БАД 4562154690774
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Хит
Дайго ДАЙГО Зубная паста без содерж фтора
₽ 3 400
Есть в наличии
Дайго ДАЙГО Зубная паста без содерж фтора
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Напиток ферментированный ДАЙГО
₽ 12 400
Есть в наличии
Напиток ферментированный ДАЙГО
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